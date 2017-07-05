أخبار ليبيا 24 – خاص

رفضت الجهات الأمنية المصري، إقامة مباراة الزمالك المصري والأهلي طرابلس، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتلقى الزمالك، خطابا من الأمن، يرفض إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت، على الرغم من قرار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بنقل المباراة لهذا الملعب، تلبية لطلب مجلس النادي المصري .

وبرفض الأمن إقامة المباراة في بتروسبورت، سيكون الاتحاد الأفريقي مجبرا على إعادة المباراة مجددا لملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

ويصل فريق الأهلي طرابلس إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق، لحين مواجهة الزمالك، بينما يطير الزمالك غدا الأربعاء، لنفس المحافظة، لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المحلي.