أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بمدينة بنغازي مساء الثلاثاء، عقدًا مع المدرسة الدولية، سيتم من خلالها استخدام حوض السباحة بالمدرسة لنشاطات الاتحاد الفرعي المختلفة.

وقال مسئول الإعلام بالاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي صلاح نجم، إن توقيع العقد حضره مدير عام المدرسة الدولية عادل المنصوري ورئيس الاتحاد الفرعي خالد المقصبي ونائب رئيس الاتحاد الفرعي ناجي عصمان والأمين العام للاتحاد الفرعي خالد الورشفاني .

وأوضح نجم، أن الاتحاد الفرعي بصدد إقامة دورات تعليم السباحة والغوص للناشئين، إضافة إلى دورات للإنقاذ البحري ودورات في الإسعاف ودورات خاصة بفنون السباحة.

يشار إلى أن الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي لا يمتلك أي حوض مغطى للسباحة .