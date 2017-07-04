أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو المكتب الإعلامي بالشركة العامة للكهرباء بنغازي محمد الزوي، استمرار فقد 250 ميغا وات في محطة شمال بنغازي منذ حدوث الإظلام التام في الشبكة الشرقية يوم الأحد الماضي.

وقال الزوي، إن الوحدات تحت الصيانة، ومن المتوقع دخول الوحدة الرابعة اليوم الثلاثاء بقدرة 140ميغا وات.

وأشار الزوي، إلى أن مدينة بنغازي سوف تشهد خلال هذه الفترة طرح أحمال لا يتجاوز الـ 4 ساعات، وفي حال دخول الوحدة الرابعة سوف يكون هناك طرح أحمال بسيط علي بعض الحلقات التي يوجد فيها اختناق في مصادر التغذية .

وكانت قد شهدت المناطق من سرت إلى طبرق واجدابيا والكفرة إظلام تام “بلاك أوت”، يوم الأحد الماضي، نتيجة عطل فى محول قدرة داخل محطة التميمي جهد 220 ك.ف، مما تسبب فى حدوث هزة كبيرة في الشبكة وفصل فى دوائر 220 ك.ف ورجوع الأحمال على التوليد مما تسبب فى خروج وحدات التوليد.