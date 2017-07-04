أخبار ليبيا 24/خاص

مع توالي الضربات التي يتلقاها تنظيم داعش الإرهابي في عدة جبهات دولية يواصل عدد من الخبراء الأمنيين شرح أفضل الإستراتيجيات لهزيمة داعش وبقية التنظيمات الإرهابية.

فقد أكدت دراسة أنجزها دانيال بايمان،الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز، على أهمية عزل الذئب المنفرد عن الجماعات الإرهابية وقطع أي اتصال محتمل بينها. وكلما كان الذئب المنفرد أقل تواصلا مع الجماعات المتطرفة التي توجهه وتدربه كان أقل خطورة.

وشدد بايمان على أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تمكن السلطات الحكومية من تحديد أماكن تمركز الجهاديين المحتملين. وشدد على ضرورة توجيه الأجهزة الأمنية لمراقبة واختراق الحسابات الإلكترونية للجماعات الإرهابية عبر جمع المعلومات الاستخبارية، واعتقال قادة الخلايا المشتبه بهم.

ويترافق ذلك مع تأكيد الخبراء على أن الخطورة الكبرى تتمثل في تطوير تنظيمي داعش والقاعدة لآليات تستفيد أكثر من “الذئاب المنفردة” والعمل على زرعها في نقاط حساسة في المنطقة العربية والعالم.

في حين يطرح عدد من الباحثين وصفة أخرى توصي بالتركيز على منصات التواصل الاجتماعي التي تجهد تنظيمات إرهابية لتمرر عبرها أفكارا متطرفة، في محاولة لغسل عقول الشباب وزرع أفكاره الظلامية في عقولهم.

وقد أجبر تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية عناصرها إلى الإنتحار بشكل فردي فيما صار يعرف ب”الذئاب المنفردة”.

وقد ناقشت الجلسة السادسة للمؤتمر الإقليمي للبرلمانيين المنعقد في فبراير الماضي بمصر تحت عنوان “مكافحة الإرهاب والتطرف المؤدي إليه وتدابير أنظمة العدالة الجنائية للوقاية منه” والذي انعقد في مصر في فبراير الماضي التجارب الوطنية في مكافحة الإرهاب، واعتماد المناهج المصممة من أجل محاربة تجنيد المتطرفين، وتطوير طرق بديلة عن العنف لمنع وحل الصراع.

وركز المجتمعون على الاحتياجات اللازمة لتحسين الاستجابة على المستوى الوطني فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب مع التركيز بشكل خاص على ظاهرة الذئاب المنفردة والمقاتلين الأجانب.

الجدير بالذكر أن عمليات “الذئب المنفرد” هي استراتيجيات يائسة تهدف إلى إحداث أضرار معنوية تتبناها تنظيمات خسرت معركتها مع الجيوش العربية لتوحي من خلالها بأنها قادرة على الهجوم في كل زمان ومكان. فإشاعة الرعب كفيلة بزعزعة ثقة المواطن في الدولة، وهذا ما تسعى إليه الجماعات المتطرفة.