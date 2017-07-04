أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت كتيبة سبل السلام التابعة لمنطقة الكُفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تطبيق ما جاء في القرار الصادر من آمر المنطقة عميد المبروك محمد الغزوي بشأن إيقاف الحركة عبر الحدود ومنع التهريب بجميع أشكاله .

وقالت الكتيبة في بيان لها – تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – إن القرار سيطبق بكل حزم ابتداء من فجر الأربعاء المقبل الموافق الخامس من يوليو الجاري.

وأوضحت الكتيبة، أن القرار الصادر واضح وصريح يمنع خروج أي آلية كانت صغيرة أو كبيرة شاحنة وغيرها من الآلات الثقيلة والأجهزة والسلع التموينية والغذائية، وأن من يخالف التعليمات سيطبق عليه القانون الصادر بالقرار المذكور وهو مصادرة السيارة أو الآلة أو الشاحنة بالسيارات التي تحملها ومن يخالف يتحمل مسؤولية نفسه .