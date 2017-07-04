أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة المنصورة التابع لمديرية أمن شحات، من ضبط دانه قاذف اربي جي RBG ، موجودة بالقرب من خزانة مياه التحلية الواقعة بالمنطقة، والتي تعتبر هي مصدر ضخ المياه لمدينة شحات والبيضاء.

وأكد رئيس مركز شرطة المنصورة مقدم عبدالقادر سويد، أن الجناة كانوا يحاولوا أما استهداف خزان المياه الواقع بالجوار أو استعمالها ضد أحد التمركزات الأمنية التي تقام من حين لأخر في الطريق المؤدي من مدينة سوسه إلي مدينتي شحات والبيضاء.

وأشار سويد، إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة في القضية حتى الكشف عن ملابساتها وتقديم الجناة للعدالة .