أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء مركز شرطة القنان ( 20 كم جنوب مدينة اجدابيا) والتابع لمديرية أمن اجدابيا، من ضبط سيارة نقل نوع ” كنتر” بيضاء اللون تحمل جرار زراعي بدون إجراءات قانونية.

وقال آمر دوريات مركز شرطة القنان، إن أعضاء المركز ضبطوا ليلة البارحة جرار زراعي بدون إجراءات مرورية أو إجراء قانوني يسمح بشحنه أو بالمرور من مدينة اجدابيا إلى مدن ليبية أخرى.

وأكد آمر دوريات المركز، “لن نتساهل مع أي شخص يحاول تمرير معدات أو آليات أو مواد غذائية أو غير ذلك بدون إجراءات قانونية رسمية من القنوات المعتمدة”.