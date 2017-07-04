أخبار ليبيا 24 – خاص

سقطت قذيفة، ظهر الاثنين، في مدرسة شهداء السلماني بالقرب من نادي النجمة الرياضي بمنطقة السلماني الغربي في مدينة بنغازي.

وأفاد شهود عيان، بأن القذيفة سقطت في باحة المدرسة، مؤكدين عدم وجود أضرار بشرية، وإنما طالت الأضرار بعض المحلات المقابلة للمدرسة.

يذكر أن مدرسة شهداء السلماني للتعليم الأساسي هي من بين المدارس التي استقبلت طلبة الشهادة الإعدادية لإجراء امتحاناتهم النهائية لهذا العام والتي بدأت يوم الأحد الماضي.

وعقب ذلك قرر مكتب امتحانات بنغازي، نقل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بهذه المدرسة إلى مدرسة الأمل الواعد “براعم الثورة سابقا” بمنطقة السلماني.

ونقل لجنة مدرسة التحرير منازل إلى مدرسة عمرو بن العاص “النجم الساطع سابقا”، مقابل مستشفي الجلاء.