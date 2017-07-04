أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العربية الليبية عقيد أحمد المسماري أن الجلوس لن يتم مع رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري لحكومة الوفاق المرفوضه فايز السراج ما لم يتم الرجوع إلى شروط الاتفاق الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

قال المسماري – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع وسائل الإعلام العربية والعالمية بالعاصمة المصرية القاهرة – إن فايز السراج لا يملك من أمره شئ خلال تحكم المليشيات في صنع القرار وضم حكومته غير الدستورية لشخصيات إرهابية على رأسهم عضو تنظيم القاعدة المدعو “كجمان” وعضو الإخوان المسلمين أحمد امعيتيق اللذان يدعمان الإرهابيين في بنغازي سياسيا وماليا في حربهم ضد القوات المسلحة .

ودعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة لضم ليبيا إلى الاجتماع الذي يعقد يوم الغد الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة بين الدول الأربعة المقاطعة لقطر وهم (مصر – السعودية – الإمارات البحرين) باعتبار ليبيا المتضرر الأكبر من دعم قطر للإرهاب في ليبيا .

وأوضح أن هذه الخطوة لابد منها باعتبار ليبيا قد قطعت علاقاتها مع الدوحة من خلال قنواتها الدبلوماسية الشرعية من خلال الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ألا وهو هو البرلمان المنتخب والرئيس الفعلي لليبيا هو رئيس مجلس النواب فخامة المستار عقيلة صالح إقويدر، وليس فايز السراج .

يشار إلى أن هذا المؤتمر الاستثنائي للمتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية عقيد أحمد المسماري يأتي بدعوة رسمية من الدولة المصرية على هامش اجتماع الدول الأربعة المقاطعة للدوحة نتيجة سياساتها في دعم الإرهاب بالعاصمة المصرية القاهرة صباح غد الأربعاء لمناقشة أخر التطورات في هذا الملف الهام والمشترك في إطار الحرب على الإرهاب .