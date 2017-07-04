أخبار ليبيا 24 – خاص

نشرت شعبة اﻹعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، تقرير كامل عن العمليات العسكرية في القاطع اﻷول وسط البلاد بمدينة بنغازي.

وقالت الشعبة، إن الوحدات العسكرية نفذت أمس، هجوم كاسح تحت غطاء مدفعي تتقدمه الدبابات والكاسحات لإزالة العوائق المفخخة، وتأمين تقدم المدرعات للتمركز بالمباني المقابلة للكورنيش، وصولاً لنهاية شارع الشريف الذي ينتهي عند منارة بنغازي.

وأكدت الشعبة، تمركز كل الوحدات العسكرية بالنقاط المستهدفة وتأمينها، بعد ذلك قامت القوات المسلحة بإزالة السواتر بميدان البلدية، وتقدمت الوحدات من محور ميدان البلدية وسوق الحشيش والتعامل مع القناصة المتمركزين في داخل الميدان الذي تمت السيطرة عليه وتأمينه بعد معركة شرسة بالاشتباكات المباشرة.

وأضافت، أنه تم قتل 19 من الجماعات الإرهابية، ولاذ البقية بالفرار، وذلك بالتزامن مع تقدم الوحدات العسكرية من كافة المحاور الداخلية للحفاظ على خط تقدم موحد، مشيرًا إلى سقوط خمسة شهداء خلال معارك أمس.

وتابعت أن فرقة الهندسة العسكرية قامت بفك عدد من المساطر زُرعت على طريق البحر وفي الشوارع الداخلية، مؤكدًا أن الوضع الميداني ممتاز جداً ومعنويات القوات المسلحة مرتفعة وقريباً جداً سيتم إعلان تحرير القاطع من قبل غرفة عمليات الكرامة.