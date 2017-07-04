أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة “الصاعقة” رياض الشهيبي اليوم الثلاثاء، السيطرة على عمارة الخليج بمحور وسط البلاد بالقرب من ضريح عمر المختار ببنغازي.

وقال الشهيبي، إن كافة محاور الصابري ووسط البلاد تشهد اشتباكات عنيفة منذ ساعات النهار الأولى من هذا اليوم، لافتاً إلى أن كافة وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تحرز تقدم كبير، وانهيار كامل في صفوف الجماعات الإرهابية التي باتت مطاردة في شوارع وسط البلاد.

يشار إلى أن القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر وجه خطاباً في الأيام القليلة الماضية للجنود عبر أجهزة اللاسلكي من غرفة عمليات الكرامة للتقدم والسيطرة على منطقتي الصابري وسوق الحوت شمال وسط مدينة بنغازي .