أخبار ليبيا 24 – خاص

عاين وكيل ديوان بلدية بنغازي رفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي، وفريق من المهندسين والمختصين، وبحضور أعيان وسكان منطقة قنفوذة، العوائق والمختنقات التي تعانى منها المنطقة.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، للإسراع في إعادة الخدمات الأساسية لمنطقة قنفوذة غرب المدينة، والتي تم تحريرها من قبل القوات المسلحة مؤخرًا.

وقال عضو المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي سليم الشحومي، إن تعليمات عميد بنغازي قضت بالبدء الفوري والإسراع في إعادة الكهرباء للمنطقة، و تكليف شركات نقل المخلفات بإزالة السواتر الترابية وهياكل السيارات، والإسراع في صيانة خزان مياه الشرب المغذى للمنطقة، وتكليف شركة الخدمات العامة بالبدء في أعمال رش المبيدات ومكافحة القوارض.

وأضاف الشحومي، أن تعليمات عميد البلدية قضت بإعداد المقايسات وجداول الكميات لصيانة مدرسة ثورة التكبير بشكل عاجل، وتكليف مسؤول قطاع شؤون التربية والتعليم بتركيب فصول مؤقتة كبديل عن الفصول المتضررة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.