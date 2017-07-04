أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عقب عودته من مؤتمر القمة الأفريقية بأديس أبابا بعد ظهر الاثنين، برحلة تجريبية إلى مطار طرابلس العالمي.

وتعتبر هذه الرحلة الجوية الأولى التي تهبط في المطار منذ أن توقف عن العمل عام 2014.

وكان في استقبال السراج لدى وصوله المطار عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، وآمر الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، وقيادات عسكرية وأمنية، وحكماء وأعيان قصر بن غشير والنواحي الأربعة، وأعضاء في حكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومسؤولي مطار معتيقة الدولي وعمداء بلديات طرابلس وقصر بن غشير.

وقال السراج، إن استئناف مطار طرابلس لرحلاته هو مكمل لعمل مطار معيتيقة الدولي ليسهل التواصل مع مختلف بلدان العالم بسهولة وسرعة أكبر .

وأكد، أن مراحل عودة مطار طرابلس العالمي للعمل ستبدأ من الآن، قائلًا: “آن الوقت للعمل سويا لتعود الحياة إلى طبيعتها، إذ أن تدشين الرحلات إلى مطار طرابلس العالمي هو رسالة لها دلالاتها محليا ودوليا، وهو صرح لخدمة كل الليبيين، وأن العمل سيستمر من قبل حكومة الوفاق لدعم جميع مطارات ليبيا شرقاً وغرباً وجنوبا دون استثناء”.