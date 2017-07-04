أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة “الصاعقة” عقيد ميلود الزوي، سيطرة القوات الخاصة والقوات البحرية والقوى المساندة على كامل مبني المنارة بمدينة بنغازي.

وتعتبر هذه المنارة المقامة بالقرب من ساحل البحر المتوسط من أبرز مظاهر العهد الإيطالي في مدينة بنغازي، فهي مقامة في مركز المدينة الحديثة وفوق مدينة برنيق الإغريقية القديمة.

ويبلغ ارتفاع منارة بنغازي 41 مترًا، وتضئ بضوء أبيض وبشكل دائري كل ثلاث ثواني ويوجد خزان للمياه في أعلى مصباح المنارة والموجود في الطابقين العلويين، ويمكن مشاهدة ضوئها من على مسافة 17 ميل بحري.