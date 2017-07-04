أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة “الصاعقة” رياض الشهيبي، إصابة آمر تحريات القوات الخاصة الملازم أول مرعي الحوتي، أثناء تقدم القوات الخاصة والقوات المساندة لها بالقرب من الفندق البلدي في منطقة الصابري بمدينة بنغازي.

وقال الشهيبي، إن الحالة الصحية لآمر تحريات القوات الخاصة الملازم أول مرعي الحوتي مستقرة، لافتا إلى أنه تعرض لجروح بسيطة نظراً لسقوط أحد القذائف من الجماعات الإرهابية بالقرب من تمركز القوات بالقرب من الفندق البلدي.

وأوضح الشهيبي، أن القوات الخاصة والقوات المساندة لها تخوض معارك شرسة الآن بمحور الصابري وبالقرب من الفندق البلدي، فضلاً عن محور شارع “10” بالصابري.

وذكر مسؤول المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة الصاعقة أن القوات الخاصة أحرزت تقدم كبير اليوم الثلاثاء بمحور شارع “10” بالصابري، لافتاً إلى أن جيوب الجماعات الإرهابية محاصرة وسقوط العديد من القتلى من الجماعات الإرهابية .

وأشار إلى أن قوات المدفعية تدق آخر معاقل الجماعات الإرهابية بمحور الصابري ووسط البلاد لتمهيد اقتحام كبير لقوات المشاة لحسم المعركة هناك .