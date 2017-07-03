أخبار ليبيا 24 – خاص

طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، من إدارة النادي بضرورة السماح لرباعي الفريق بمغادرة النادي الكتالوني قبل بداية الموسم للموافقة على توقيع عقده الجديد مع البارسا، .. اللاعبون الذي يرغب البرغوث في الإستغناء عنهم هم البرتغالي أندريه جوميز، والبلجيكي توماس فيرمايلين، والمغربي منير الحدادي، والتركي أردا توران.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أنّ ميسي يرى هذا الرباعي غير جدير بارتداء قميص برشلونة، إذ يتعرض فيرمايلين للعديد من الإصابات، كما أن توران وجوميز لم ينسجما مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحدادي كان قريبًا من الرحيل إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي، لكن الصفقة لم تتم، لينضم لتدريبات برشلونة الجماعية في 12 يوليو الجاري، منتظرًا قرار المدير الفني الجديد، إرنستو فالفيردي. وتوصل ميسي لاتفاق مع برشلونة لتمديد عقده حتى 2022، براتب سنوي يصل إلى 35 مليون إسترليني، طبقًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية. ويمتلك اللاعب في عقده الحالي عامًا كاملًا، لكنّه بات قريبًا من التمديد، وذلك بعد شائعات حول رفضه للأمر. ولعب ميسي أول مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة في 2004، ونجح منذ حينها في حصد 30 لقبًا خلال 13 موسمًا.