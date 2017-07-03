أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، أنها ستتخذ العديد من التدابير التي من شأنها توحيد هذه المؤسسة وتحسين أداءها حتى تتمكن من القيام بدورها المنوط بها من إدارة هذه الثروة.

وحذرت اللجنة من خلال بيان لها تلاه النائب في البرلمان يوسف العقوري ،أمام عدد من وسائل الإعلام ومراسلي الوكالات الإخبارية في فندق اشبيليا ببنغازي- “كل من تسول له نفسه التلاعب بمستقبل البلاد والأجيال القادمة من خلال السعي لتحقيق مكاسب سياسية بجلب شركات إقليمية ودولية لإبرام عقود معها للحصول على اعتراف وتأييد دول تلك الشركات دون مراعاة للعائد الاقتصادي على الدولة وما له من تداعيات على الأمن القومي الليبي”.

وذكر البيان أن اللجنة لن تتورع عن ذكر اسم أي شخص أو جهة وملاحقتهم قانونياً في حال ثبت أن بما لا يدع مجالاً للشك بتورطهم في أي من هذه الجرائم.

وأكدت اللجنة أن توحيد المؤسسة هو السبيل الأنجح للحد من انخفاض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية خصوصاً بعد أن استقرت الاوضاع الأمنية في أغلب الحقول والموانئ النفطية .