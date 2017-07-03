أخبار ليبيا 24

واصلت الشركة العامة للكهرباء حملتها الداعية إلى إطفاء سخانات المياه وذلك للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي .

وقالت الشركة إن إطفاء سخان واحد يوفر 829 ميجا، وهو ما يستطيع تغذية أكثر من 166 ألف مسكن، داعية المواطنين إلى المشاركة في الحملة من خلال إطفاء سخان وضبط باقي السخانات على درجة 60 درجة مئوية، وذلك بحسب منشور تعريفي بالحملة.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين والجهات العامة بضرورة تخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية إلى الحد الأدني للمساعدة في تسريع وتيرة إعادة بناء وتشغيل الشبكة العامة بالجناح الشرقي والمحافظة على استقرارها وتشغيلها بشكل آمن ودون انقطاع.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء قد قامت بإعادة تفعيل برنامج طرح الأحمال؛ بسبب فقدان الشبكة كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، ودخول فصل الصيف.