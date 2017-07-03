تصدر الجزء الثالث من فيلم الرسوم المتحركة (ديسبيكابل مي 3)إيرادات السينما في أميركا الشمالية، محققا 75.4 مليون دولار.

وجاء فيلم الحركة والجريمة الجديد (بيبي درايفر) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 21 مليون دولار. وهو بطولة أنسيل إيلغورت وجون بيرنثال وجون هام، ومن إخراج إيدجار رايت.

وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة (ترانسفورمرز :ذا لاستنايت) من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 17 مليون دولار.

الفيلم بطولة مارك والبيرغ وأنتوني هوبكنز وجوش دوهامل، ومن إخراج مايكل باي.

ووفقا لرويترز، فقد تراجع فيلم الحركة والمغامرات (وندر وومن) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 16.1 مليون دولار.