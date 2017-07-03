أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة بعد موجة الحر التي استمرت عدة أيام على معظم المدن الليبية.

وتوقع المركز أن يصاحب ذلك سماء صافية قليلة السحب بوجه عام، مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض مناطق الساحل.

وفيما يلي توقعات المركز الوطني للأرصاد للمناطق الليبية:-

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 28- 33 ) درجة مئوية، وتكون ما بين ( 36-41 ) درجة مئوية على أبونجيم وبن وليد وتنخفض الاثنين.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض مناطق الساحل وسهل بنغازي، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-45) درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من الاثنين على أغلب المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون شمالية شرقية على غدامس والحمادة والجفرة ويوم الاثنين على باقي مناطق ما عدا غات، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39-43) درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من يوم الاثنين على أغلب المناطق وخصوصًا غدامس والحمادة والجفرة.

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية بوجه عام والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40-45) درجة مئوية