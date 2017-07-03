أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية أمس الأحد، بالمدارس الليبية بالساحة الخارجية بمدينة إسطنبول التركية، وذلك كما تمت في باقي أرجاء المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأفاد رؤساء اللجنة المكلفة من قبل الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، بمتابعة وإشراف عملية سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والتي قَسمت مهامها حسب المدارس الليبية الموجودة بمدينة إسطنبول التركية.

حيث اللجنة الأولي كانت مدرسة إسطنبول الليبية للتعليم الحر، ومدرسة أمجاد العروبة للتعليم الأساسي والثانوي ومدرسة الشرق الأدنى والمكونة من 40 طالب، أما اللجنة الثانية فكانت المدرسة الليبية الدولية (تركيا) للتعليم الحر بعدد 22 طالب.

وأكدت اللجنة باسم إدارة الامتحانات بأن انطلاقة عملية سير الامتحانات كانت ميسرة ، متمنية التوفيق والنجاح لكافة الطلاب داخل وخارج البلاد.