أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد المسؤول الإعلامي بغرفة عمليات الصابري رفيق السحاتي أن أفراد الهندسة العسكرية التابعة للغرفة تقوم بتمشيط وإزالة المفخخات بمنطقة الزريريعية بمحور الصابري التي سيطر عليها الجيش في الآونة الأخيرة.

من جانبه قال آمر غرفة عمليات محور الصابري العميد اسماعيل البركي إن الوحدات العسكرية التابعة للغرفة تتقدم بخطوات ثابتة لتطهير ما تبقى من محور الصابري من سيطرة الجماعات الإرهابية ، لافتاً بأن الالغام هي من تعيق تحرير المنطقة بالكامل في الوقت القريب.

وفي وقت سابق أعلنت غرفة عمليات الصابري ،سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة الزريريعية بمحور الصابري ومحطة النقل السريع المقابلة للفندق البلدي