ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مدعومة بأول انخفاض في نشاط الحفر بالولايات المتحدة خلال أشهر، لكن مكاسب السعر جاءت محدودة بفعل تقارير عن ارتفاع إنتاج أوبك الشهر الماضي على الرغم من تعهد المنظمة بخفض المعروض.

وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 48.90 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 5.2 بالمئة الأسبوع الماضي، في أول زيادة أسبوعية لها خلال ستة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 46.21 دولار للبرميل، لتعزز مكاسب الأسبوع الماضي البالغة سبعة بالمئة.

وتلقت الأسعار الأميركية دعما مع تراجع أنشطة الحفر المتعلقة بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ يناير، حيث تقلص عدد الحفارات بمقدار حفارتين.

ورغم تراجع أنشطة الحفر الأميركية فإن إجمالي عدد الحفارات ما زال أكثر من مثلي مستواه للأسبوع المماثل قبل عام عندما سجل 341 حفارة حسبما أفادت “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة.