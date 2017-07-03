أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت صنف الهندسة العسكرية التابع للقوات الخاصة من تفكيك عدد كبير من الملاغم والمفخخات في محيط منارة بنغازي بعد دحر المجموعات الإرهابية .

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي إن أفراد وأبطال صنف الهندسة يعملون حالياً على تفكيك الملاغم والمفخخات في محيط منارة بنغازي بمحور وسط البلاد بعد دحر المجموعات الإرهابية وانسحابها إلى مسجد بالراس علي .

وأوضح الزوي أن القوات الخاصة والقوات المساندة لها تمكنت من إطباق الخناق على الجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أنه تم فرض حصار محكم على هذه الجماعات المنسحبة من المنارة .



أشار المتحدث الرسمي إلى أن القوات الخاصة لم تتمكن بعد من دخول إلى المنارة بسبب وجود الكثير من المفخخات التي تعج بها المنارة ومحيطها من الداخل ومن الخارج؛ وذلك في محاولة من الجماعات الإرهابية حماية قتلاهم المدفونين في فنائها ومحيطه .