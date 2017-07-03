أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ليل الاثنين، الاستجابة لطلب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتمديد المهلة الممنوحة لقطر، لمدة 48 ساعة.

وقال بيان مشترك للدول الأربع، إن الاستجابة لطلب أمير الكويت، جاءت بسبب تأكيد الحكومة القطرية أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها، اليوم الاثنين.

وأفاد البيان بأنه سيتم إرسال رد الدول الأربع، بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة.

وكانت الكويت قد طالبت، ليل الاثنين، من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، النظر في طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لقطر لمدة 48 ساعة، للرد على قائمة المطالب التي قدمت عبر الكويت.

وبانقضاء الأحد، انتهت المهلة التي حددتها الدول الأربع لقطر للإمتثال لقائمة المطالب التي وضعتها كشرط لإنهاء المقاطعة المفروضة عليها منذ الشهر الماضي.