أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرت دوريات الحرس البلدي التابعة لغرفة عمليات غرب بنغازي، اليوم الاثنين الموافق: 3 يوليو 2017 جولة تفتيشية على محلات بيع اللحوم في نطاق عمل الغرفة بمدينة بنغازي.

وذكر عضو مكتب الإعلام بغرفة عمليات غرب بنغازي لـ “أخبار ليبيا 24” – أن دورية الحرس البلدي تمكنت من ضبط العديد من المخالفات داخل المحال التجارية من عدم وجود تراخيص وشهادات صحية وإجراءات أخرى.

وأضاف أن عناصر دورية الحرس البلدي قاموا بإقفال عدد 2 محال بيع اللحوم وذلك لضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري وإحالة أصحابها للنيابة، مؤكدا أن الحملات التفتيشية مستمرة على محلات بيع اللحوم خلال الأيام المقبلة.