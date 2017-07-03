أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن نادي الاتحاد المصراتي بشكل رسمي التعاقد مع التونسي زياد بن رشاد التومي، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وسيبدأ التومي الذي سبق له العمل كمساعد للمدرب السابق لطفي جبارة (الذي رحل لأسباب عائلية)، مهمته الجديدة خلال أيام.

وسيعمل التومي رفقة طاقم فني يتكون من المساعد حمادي القويري، والمعد البدني أكرم همامي، ومدرب الحراس محفوظ الهادي، وطبيب الفريق نزار بن محرز.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المصراتي، بدأ استعداداته للدوري الاحد الأحد، على أرضية ملعب النادي بمدينة مصراته، وقاد أول حصة تدريبية المعد البدني أكرم الهمامي، ومساعد المدرب محمد القويري، ومدرب الحراس محفوظ الهادي.