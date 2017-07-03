أخبار ليبيا 24

تعتزم وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني عقد اجتماع مع وزارة الداخلية الإيطالية في حضور ممثلين عن البلديات المعنية بملف الهجرة غير الشرعية وذلك في 13 يوليو الجاري بالعاصمة طرابلس، بحسب تصريحات للوزير المفوض بدا قنصو.

ومن المقرر بأن تشارك في الاجتماع بلديات من المنطقتين الغربية والجنوبية لدراسة المشاريع المقدمة من تلك البلديات بشأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد منها.

كما سيشارك في الاجتماع كل من وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي، والمفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عارف الخوجة، وأحد أعضاء المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى إدارة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.