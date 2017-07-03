تواصل القوات العربية الليبية المسلحة حصارها للجماعات الأرهابية بأخر معاقلها بمدينة بنغازي و يتمركز ماتبقى من هذه الجماعات بحي الصابري و مناطق سيدي أخريبيش و سوق الظلام .

و تشير المؤشرات إلى قرب إنتهاء المعارك و سيطرة قوات الجيش على تلك المناطق إلا أن تلك الجماعات اليائسة تحاول الدفاع عن معقلها الأخير و تقصف أحياء بنغازي ومعالمها بالقذائف إنتقاماً من المدينة و أهلها فقد أستهدفت تلك الجماعات مبنى جمعية الدعوة الأسلامية المطل على بحيرة بنغازي بعدة قذائف مماأدى إلى إشتعال النار فيه .

خريطة تبيم أخر معاقل الجماعات الأرهابية المسلحة بمدينة بنغازي و التي باتت نهايتها وشيكة .

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