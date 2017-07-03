أخبار ليبيا 24 – خاص

فازت ألمانيا، للمرة الأولى في تاريخها ببطولة كأس القارات، أمس الأحد، بعد انتصارها في المباراة النهائية على المنتخب التشيلي بنتيجة (1-0)، في ملعب سان بطرسبرج بروسيا.

وأحرز لارس شتيندل، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20، بعدما استقبل تمريرة على طبق من ذهب من زميله تيمو فيرنر، الذي استغل خطأً لا يغتفر من اللاعب التشيلي، مارسيلو دياز.

وكانت ألمانيا قد تأهلت إلى المباراة النهائية، إثر فوزها في نصف النهائي على المكسيك بنتيجة (4-1)، فيما تغلبت تشيلي على البرتغال في لقاء نصف النهائي الآخر بركلات الترجيح (3-0)، بعد انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.