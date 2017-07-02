أخبار ليبيا 24 – خاص

حث مدير مديرية أمن اجدابيا عقيد عبدالقادر يونس، جميع رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة على التقيد بارتداء القيافة العسكرية الكاملة واحترام ساعات الحضور والانصراف.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان المديرية مع رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، حضره المساعد للشؤون الأمنية بالمديرية عقيد خطاب فرج والمساعد للشؤون العامة بالمديرية عقيد سليمان فرج ومدير مكتب مدير أمن اجدابيا مقدم محمد الماعون، ورئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية مقدم إبراهيم فرج.

وأكد يونس، أن وحدة انضباط مديرية أمن أجدابيا سوف تقوم بالمرور على رجال الشرطة، وكل من لا يلتزم بارتداء القيافة العسكرية الكاملة سوف تتخذ إجراءات القانونية حيال ذلك.

وشدد مدير أمن أجدابيا على تكثيف الجهود والدوريات الأمنية في مدينة اجدابيا والمناطق التابعة لها متمنياً لجميع رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة والأعضاء التابعين لهم التوفيق والنجاح في تأدية أعمالهم.

وخلال الاجتماع، تم تحديد موعد لإقامة حفل تكريم المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والذي سوف يكون يوم الخميس الموافق 2017 /7/13م، وذلك تكريماً لهم على سنوات عملهم بالمديرية.