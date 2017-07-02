أخبار ليبيا24- خاص

بحث عميد بلديية بنغازي عبد الرحمن العبار مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد علي بالرحيم عدد من المشاريع التي تسعى الشركة إقامتها والتي تم اعتماد ميزانيتها من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح بالرحيم خلال اللقاء الذي تم أمس السبت أن المشاريع هي مستودع للوقود والغاز ومصنع لخلط الزيوت ، ومحطات توزيع وقود نموذجية مكتملة الخدمات، تتوزع أماكنها بين شرق وغرب المدينة.

وأبدى العبار تعاون البلدية مع الشركة لإنجاز المشاريع كونها ستفتح فرص عمل جديدة وتقدم خدمات أفضل للمواطنين.

وأثنى عميد البلدية على الجهود المبذولة من قبل الشركة في توفير المحروقات بكافة أنواعها وخاصة غاز الطهي الفترة الماضية.