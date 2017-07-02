أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد أمس السبت، خارطة الطريق التي وضعت من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

واختارت الجمعية، تاريخ التاسع من سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد بمدينة البيضاء.

وكانت الجمعية العمومية قد اجتمعت بمدينة البيضاء بحضور 55 عضوًا من بين 66 يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد، وصوتت على أن يكون الانتخاب صوت لكل نادي.

يشار إلى أن الجمعية العمومية اختارت صلاح الفيتوري رئيسًا للجنة الانتخابات وأنور الطشاني رئيساً للجنة الطعون .