أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت بلدية بنغازي ما تناقله بعض المدونين من معلومات مغلوطة عن وجود وفيات أطفال بمركز بنغازي الطبي وأن العمل يسير بشكل منتظم والفريق الطبي الامريكي اجري الكشف علي حوالي 200 حالة قلب خلال الأسبوعين الماضيين .

وأجري الطاقم الأمريكي اليوم الأحد عمليه القلب رقم 15 لطفل من منطقة أوباري وكل الحالات السابقه بصحه جيدة وبعضها خرج من المركز رفقة عائلته.

وكانت وحدة التكييف المركزي بمركز بنغازي الطبي،توقفت عن العمل نتيجة لتأخر انجاز أعمال الصيانة المعتادة وعدم توفر قطع الغيار اللازمة .

وأوضح مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر أن الشركة المساندة الموكل إليها صيانة معظم أجهزة المركز، لم تتقاضى مستحقاتها المالية منذ شهور، مشيرا إلى أن التكييف المركزي الذي توقف الفترة الماضية كان يحتاج إلى صيانة دورية ،والميزانية المخصصة للمركز منذ 2013 منقطعة.

وقال قويدر “إان وحدة قلب الأطفال أجرت خلال أسبوعين 14 عملية ناجحة ،اخرها عملية اجريت لطفل من مدينة اوباري، ولم تسجل أي حالة وفاة حتى تاريخ اليوم “.

وتابع “أن أطباء وحدة قلب الأطفال استخدموا أجهزة التبريد الهوائية “المروحة”للتخفيف عن الأطفال المرضى من حرارة الجو ،كما ناشد أطباء وحدة قلب الأطفال ادارة المركز بالاسراع في تركيب مكيفات بغرف العمليات والعناية”.

إلى ذلك يعاني المركز الطبي منذ فترة نقصا في المستلزمات والأدوية، ويعمل المركز بمولدات قديمة متوزعة على غرف العناية وغرف العمليات والأماكن الحيوية بالمركز ولا يستطيع تغذية المركز الطبي بشكل كامل.