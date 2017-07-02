أخبار ليبيا 24 – خاص

اصدر عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، تعليماته للجنة الازالة وادارة المتابعة بالبلدية للقيام بأعمال الحصر لهياكل السيارات المتهالكة ونقلها الي المكب العام بمنطقة قنفودة ، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وشدد العميد على ضرورة الانتهاء من كافة الاعمال في مدة أقصاها اسبوع من تاريخه.

وناشدت بلدية بنغازي المواطنين بالتعاون مع لجنة الازالة من أجل المحافظة على المظهر العام للمدينة.

وقال عضو المكتب الاعلامي ببلدية بنغازي سليم الشحومي، إن عميد البلدية عبدالرحمن العبار تابع في جولة قام بها ،امس السبت، أعمال النظافة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة .

وأضاف الشحومي أن عميد البلدية حث على ضرورة الاسراع في إزالة العوائق التي تعطل مشروع رصف الطريق الدائري الرابع والذى يبدأ من مدخل جامعة قاريونس الى جزيرة الطيارة بمنطقة حي السلام.