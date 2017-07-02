أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مدارس مدينة بنغازي تزامنآ مع بداية أمتحانات الشهادة الإعدادية رفقت مسؤول شؤون التربية والتعليم ونقيب المعلمين.

وخلال الجولة التفقدية أطمئن عميد البلدية علي سير الأمتحانات بطريقة منظمة ، شاكرآ المعلمين والمعلمات علي الجهود المبذولة والتي انعكست ايجابيا علي كافة الطلبة والطالبات واقبالهم بمعنويات عالية علي اجتياز هذه المرحلة . متمنيا لهم التوفيق والسداد .

وأكد على أنهم عماد الوطن ونهضته وأن بالعلم والعمل تزدهر الدول وهذا ما تطمح إليه ليبيا فى أبنائها.