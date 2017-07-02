أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم مصرف الوحدة المعتصم الفيتوري، فتح أبواب فروع المصرف بمدينة بنغازي يوم غدًا الاثنين، وتوفير خدمة السحب النقدي بسقف سحب 400 د.ل.

وقال الفيتوري، إن السيولة التي ستوزع بفروع بنغازي لم يتم استلامها من المصرف المركزي، بل هي عبارة عن إيداعات من قبل الرجال الأعمال والتجار.

وأشار الفيتوري، إلى أن بقية فروع مصرف الوحدة بكافة المناطق والمدن لم تستلم حصتها بعد من السيولة المقررة من مصرف ليبيا المركزي .

وناشدت إدارة مصرف الوحدة، بحسب الناطق الرسمي – كافة رجال الأعمال والتجار بإيداع السيولة المتوفرة لديهم بكافة المدن والمناطق لفروع المصرف لتمكن الزبائن من السحب والمساعدة في حل مشكلة عدم توفر السيولة .

وذكر الفيتوري، أنه تم تحديد سقف 400 د.ل، وذلك وفقًا للسيولة المتوفرة، والتي تم إيداعها من قبل رجال الأعمال والتجار بفروع بنغازي وتقسيمها على عدد الحسابات بكافة الفروع .