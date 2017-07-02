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أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها بدأت بإعادة تشغيل محطات التوليد عن طريق أخذ الكهرباء من مصر، لإرجاع الشبكة إلى الاستقرار من جديد.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن إظلامًا تامًا يضرب المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية إثر انهيار الجناح الشرقي لشبكة الكهرباء.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الانهيار ضرب المنطقة الشرقية ومنطقة الكفرة وجالو منتصف اليوم الأحد نتيجة وصول العجز الكهربائي إلى مستويات قصوى.

يشار إلى أن عطلًا في محول القدرة جهد 66/11 ك.ف داخل محطة التميمي عند الساعة 12:54 ظهرا أدى إلى فصل أحمال بقيمة 270 ميغاوات في مناطق الجبل وطبرق ورجوع القدرة على محطات التوليد وخروجها بارتفاع التردد وحدوث إظلام تام بالشبكة الشرقية.