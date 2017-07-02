أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عمران الهوني، إن الإدارة أجرت زيارة ميدانية إلى بلدية خليج السدرة وبن جواد ومخازن الأدوية ببلدة النوفلية، للاطلاع على الأوضاع الصحية بها.

وأوضح الهوني، أن الزيارة جاءت بناءً على تعليمات وزير الصحة رضا العوكلي لتفقد المرافق والمنشآت الطبية ببلدية خليج السدرة ومستشفي بن جواد العام.

وأضاف الهوني، أن الزيارة تخللها عقد اللقاء الأول مع عميد بلدية خليج السدرة، العميد طالب الساعدي وبحضور وكيل البلدية مصطفي القماطي للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لإستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة خلال العام 2017.

وتابع، أن المرافق الصحية بالسدرة عاملة بأغلب قرارات الوزارة بشكل صحيح، نظرًا لأهمية المسؤولية الملقاة على عائق العاملين بهذه الإدارات والمرافق الصحية، مشيرًا إلى أن الزيارة توصلت إلى تحديد حجم المشاكل التي سيتم بها إعداد تقارير شاملة لوزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سير العمل بالمرافق.