أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المركز العلمي للطاقات المتجددة منير الشلماني إن المركز العلمي للطاقات المتجددة يعتزم إقامة المعرض الثاني للطاقات المتجددة في أكتوبر 2017 في مدينة المرج.

وأضاف الشلماني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه سيكون في المعرض عرضا لبعض أعماله في مجال الطاقة الشمسية من محطات وغيرها وكذلك الميكانيكا من دراجات لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى أنه سيكون أيضًا هناك عرض لما تم صناعته وتركيبه من دوائر إلكترونية من شواحن للنقال والمحمول وغيرها أي بمعنى أنه سيكون معرض لكل التكنولوجيا المتطورة.

ولفت مدير المركز العلمي إلى أن المرج وكل المدن حولها غنية بالمواهب الصامتة ونريدها أن تنطق في هذا المعرض ونحن نعلم بمن يقوم الآن بصناعة طائرة بدون طيار وطائرة لشخص واحد وهم متدربين خرجوا من مركزنا العلمي.

يشار إلى أن المركز العلمي للطاقات المتجددة شارك في المؤتمر العلمي الذي عقد في جامعة الدول العربية في القاهرة وكان بدعوة من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وقد تعرف المركز على تجربة العديد من الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة وتم التواصل مع عدة شخصيات عربية من المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة.