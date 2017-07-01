أخبار ليبيا2- خاص

وفقا لمصادر إعلامية محلية نقلا عن مصادر عسكرية رفيعة، تمكنت مقاتلات حربية تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من إحباط هرب مجموعات صغيرة من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي من محور الصابري في بنغازي عبر زورق بحري، إذ قصفت الطائرات الزورق الذي كان على متنه عدد غير محدد من العناصر الإرهابية.

وبحسب المعلومات، فإن الطائرات عادت للتصدي لمحاولة فرار جديدة عبر البر، وجرى إسناد الضربة الجوية بتقدم للقوات الخاصة المُنْتِشرة على الأرض، وهو ما أفشل ثاني محاولات الإرهابيين في يوم واحد بينما نفّذت المقاتلات المصرية هجمات ضد الإرهابيين في ليبيا.

تمكنت أيضا القوات المسلحة العربية الليبية من القبض على أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي في محور الصابري وهو المدعو عمر مسعد قيسون والمكنى بـ”أبودجانه” سوري الجنسية خلال محاولته الهرب عبر أنفاق تصريف مياه الصرف الصحي في منطقة الصابري .

يشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت اليوم من تحرير نادي التحدي الرياضي والشوارع المحيطة به في المنطقة ، ولاتزال تضيق الخناق على بقايا الجماعات الإرهابية هناك.

وتمكنت القوات المسلحة من القبض على الإرهابي المدعو خليل المغربي في محور سوق الحوت شمال بنغازي أثناء محاولته الهروب، حيث يعتبر المغربي من قيادات تنظيم داعش الإرهابي.

وفي مدينة أجدابيا, تمكنت قوة مكافحة الإرهاب فرع أجدابيا من القبض على مجموعة من الخلايا النائمة والإرهابيين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي حيث تم التحقيق معهم وأثناء التحقيق معهم كشف الإرهابيون عن مخطط كانوا ينوون تنفيذه في مدينة أجدابيا من خلال اغتيال شخصيات عسكرية وأمنية في المدينة.