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صحيح أن للقوات الوطنية المقاومة للارهاب والمصممة على دحر “الدواعش” الإرهابيين هدفا ساميا لا يسمح لها الاستراحة ولا الاحتفال بأي عيد ولكن هذه التضحيات تأتي بانتصارات تزيد الجيش صلابة وإرادة وعنفوان حتى إعلان النصر الذي بات وشيكا.

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن القوات العراقية حققت خلال الأيام الأخيرة انتصارات جديدة على تنظيم داعش الإرهابي ، مشيراً إلى أن وقت إعلان الانتصار عليه بات قريبا.

وقال العبادي: “إن قواتنا البطلة تقاتل وتحقق انتصارات جديدة حتى خلال أيام العيد، والوقت أصبح قريباً جداً لإعلان النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية”.

وأكد رئيس الوزراء أن إرهابيي داعش يحاولون “إلحاق دمار كبير وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في آخر بقعة محاصرين فيها بالموصل”.

وتواصل القوات العراقية العمليات العسكرية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 فبراير الماضي، “انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل “الجزء الغربي”، بعد أن تمكنت، مع نهاية يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.

وأعلنت القوات العراقية تحرير 50 % من مساحة المدينة القديمة في الموصل حتى الآن من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.