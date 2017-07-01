أخبار ليبيا24- خاص

أضاع فريق الأهلي طرابلس فرصة الفوز أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بتعادله 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقان في ملعب الطيب المهيري في صفاقس التونسية الجمعة في إطار الجولة ماقبل الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري مجموعات أبطال أفريقيا لكرة القدم .

افتتح اتحاد العاصمة التسجيل في الدقيقة 16 بعد خطأ فادح من الحارس محمد نشنوش وعدل أنيس سالتو للأهلي طرابلس في الدقيقة 38 بطريقة جميلة .

وأضاع التونسي سامح الدربالي ركلة جزاء للأهلي طرابلس في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الثاني .

بهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدهما إلى 8 نقاط فيما تتبقى للأهلي طرابلس مباراة هامة أمام الزمالك في الجولة الأخيرة بينما اتحاد العاصمة يواجهه كابيس يونايتد في الجولة الختامية.