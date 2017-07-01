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فاز المنتخب الألماني ببطولة أوروبا تحت 21 سنة، للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على إسبانيا 1-0، مساء الجمعة، في بولندا.

وأحرز ميتشيل فايزر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، لتظفر ألمانيا بلقبها الثاني في المسابقة بعد الأول عام 2009، عندما احتوى منتخبها حينها على لاعبين تحولوا فيما بعد إلى نجوم لامعة مثل مسعود أوزيل، وجيرو بواتنج وماتس هوملز.

وسيطرت ألمانيا على مجريات المباراة في الشوط الأول، وأصابت إطار المرمى عن طريق ماكس ماير، كما أضاع لها مهاجم بايرن ميونيخ سيرجي جنابري فرصتين محققتين. وفي الشوط الثاني حاولت إسبانيا تعديل النتيجة لكنها اصطدمت بحسن تنظيم الدفاع الألماني، إضافة إلى افتقاد عدد من اللاعبين الإسبان لمستواهم المعهود مثل ماركو أسينسيو وساندرو راميريز. وأهدرت إسبانيا بالتالي فرصة إحراز اللقب الخامس في تاريخها بالمسابقة، بعدما رفعت الكأس أعوام 1986، 1998، 2011 و2013. وشاركت ألمانيا في البطولة في ظل غياب عدد من لاعبيها الشبان المشاركين مع منتخب البلاد الأول في بطولة كأس القارات 2017 في روسيا، إلا أنها خالفت التوقعات وظفرت باللقب في نهاية الأمر أمام فريق يتمتع لاعبيه بخبرة المشاركة في المناسبات الكبيرة. وكانت ألمانيا بلغت المباراة النهائية بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين 2-2، فيما تأهلت إسبانيا إلى الدور ذاته بتفوقها على إيطاليا 3-1 بفضل ثلاثية من نجم أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز، الذي توج هدافا للبطولة برصيد 5 أهداف.