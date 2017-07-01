أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس الإدارة في نادي الهلال فوزي أجعودة إن مجلس الإدارة في النادي يقوم بجهد كبير لأجل حل المشاكل العالقة بالنسبة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وأشار أجعودة في تصريحات صحفية إلى أن الإدارة لاتريد أن تفرط في أي لاعب موضحاً أن اللاعبين من ابناء النادي ولا يجوز التفريط في خدماتهم .

وأكد عضو مجلس الإدارة في النادي أن الكثير من المشاكل سيتم التعامل معها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي قد صرحوا بأنهم سيغادروا الفريق وأبرز الأسماء هي كابتن الفريق فيصل البدري والمهاجم عبد السلام الفيتوري و المدافع أحمد التربي .