أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي رمزي آغا إن محافظ المركزي “الموازي” الصديق الكبير يمارس سياسات تعمق الأزمة المالية في البلاد بمنهج قطري.

وأضاف آغا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن الكبير يمارس سياسات تزيد من فقدان الثقة بالقطاع المصرفي من قبل التجار ورجال الأعمال واستمرار عزوفهم عن عمليات الإيداعات.

وأوضح رئيس اللجنة أنه من خلال الإجراء الذي صدر من إدارة الرقابة على المصارف طرابلس بتاريخ 2017/06/08الذي استثنى فيه شركات الأدوية والمعدات الطبية من شرط الإيداع النقدي عند فتح الاعتمادات.

وأشار آغا إلى أن قرار الكبير جاء خلافا لقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري رقم 181 الصادر بتاريخ 2017/01/26والذي بمقتضاه ألغى شرط الإيداع النقدي لجميع الشركات دون استثناء عند فتح الاعتمادات والذي يترتب عليه إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعطاء القوة للرصيد البنكي.

ولفت رئيس لجنة الأزمة إلى أن هذا الإجراء لا يعبر إلا عن مراهقات سياسية يمارسها الصديق الكبير والتلاعب بمعاناة الناس”.