أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عيسى العيساوي، وضع حجر الأساس لمشروع مجمع الرعاية الاجتماعية الشاملة الرجبان اليوم الخميس.

وأوضح العيساوي، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية مسعود محمد بالقاسم وعميد وأعضاء المجلس البلدي الرجبان ومختاري المحلات والعديد من القطاعات والجهات داخل المدينة قد حضروا مراسم وضع حجر الأساس للمشروع.

وأضاف العيساوي، أنهم بصدد البدء في إنشاء عدد ستة مجمعات مشابهة في سلوق وطبرق وطبقة وبراك الشاطئ ومرزق والرجبان، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع ستقدم خدمات كبيرة لشريحة كبيرة من المجتمع الليبي.