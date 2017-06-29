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كشف تقرير لفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا الذي قدمه إلى مجلس الأمن في أول يونيو الجاري أن قوات عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي قامت بتفتيش سفينة الصيد الليبية “لفي” التى كانت تبحر من بنغازي إلى مصراتة أكثر من مرة وفي كل مرة رصد وجود مقاتلين جرحى وأسلحة.

وأوضح التقرير – بحسب مصادر متطابقة – أن قادة صوفيا أبلغوا الفريق الأممي أن قوات خاضعة لسيطرة “حكومة الوفاق” هي من استأجر السفنية التى تتمتع بالحصانة (من الرئاسي) لذلك لم يتم التعامل معها وفق القرار 2292 (2016).

وأكد التقرير أن مالك السفينة هو ضابط في حرس السواحل وعضو في المجلس العسكري مصراتة، مشيرة إلى أن السفينة تنقل بانتظام مقاتلين مصابين وأسلحة مثل مدافع الهاون وأسلحة مضادة للدبابات.

ولفت التقرير الأممي إلى أن مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي استمر في تجنيد عناصر له من مصراتة حتى يناير 2017 على أقل تقدير، موضحًا أن مصنع الحديد والصلب في مصراتة هو نقطة تجمع المقاتلين، وفيه يحصلون على السلاح.

وأكد التقرير الأممي أن رجل أعمال من بنغازي هو من يشرف على عملية النقل من مصراتة إلى بنغازي والرعاية الطبية للمقاتلين بمن فيهم أعضاء جماعة أنصار الشريعة في بنغازي.