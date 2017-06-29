أخبار ليبيا 24 – خاص

الخسائر البشرية التي يتكبدها تنظيم داعش الإرهابي علي أيادي القوات الوطنية لا تختصر على المقاتلين فقط بل تستهدف قياديين ومراجع دينية ذات أهمية ميدانية ومعنوية فائقة الأهمية.

وأكد التحالف الدولي ضد داعش قتل مفتي التنظيم الإرهابي “تركي البنعلي” خلال ضربة جوية نفذت أواخر شهر مايو الماضي في مدينة الميادين بريف دير الزور في سوريا.

وذكرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على تويتر – إنه “كان لتركي البنعلي، المقرب من زعيم داعش أبوبكر البغدادي دور مركزي في تجنيد الإرهابيين الأجانب والتحريض على الهجمات الإرهابية بجميع أنحاء العالم”.

ويعتبر البنعلي (32 عاما) كبير شرعيي تنظيم داعش الإرهابي، ويحمل أكثر من كنية منها ”أبو همام الأثري”، و”أبو سفيان السليم”، و”أبو حذيفة البحريني”.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، سعى البنعلي حينها لشق طريق للتعاون بين المقاتلين المتطرفين، خاصة في مدن درنة وسرت وبنغازي شمالا، ومدينتي سبها وأوباري جنوبا، وحل الخلافات بين مبايعي البغدادي من جهة، وأنصار زعيم ”القاعدة” أيمن الظواهري من جهة ثانية، إلا أن الأوضاع المعقدة على الأراضي الليبية، وتزايد قدرة الجيش الوطني على ضرب مواقع المتطرفين، عرقلت مهمته.

وأضافت المعلومات، أن البنعلي استعان في تحركاته واتصالاته في المناطق الليبية بعلاقاته القديمة مع فروع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا، والتي تعود إلى نحو سبع سنوات مضت، ومن بينها المجموعات التي كانت تتخذ من شمال مالي مسرحا لعملياتها ضد الشركات الفرنسية والجزائرية.

من جانب آخر، أشارت المعلومات نفسها إلى أن عمليات الدخول والإقامة والتنقلات للبنعلي حينها، تولت تنظيمها، بشكل سري، مجموعة عرفت باسم ”جماعة التوحيد” كانت تتخذ من سرت مقرا لها.

وبمقتل البنعلي، يكون تنظيم داعش الإرهابي فقد أبرز وجوهه، ومن المؤكد أنه سيكون لمقتله تداعيات داخل التنظيم نظرا لكونه وضع حدا لـ”غلاة الدولة” كما يطلق التنظيم عليهم.

وقد وصل البنعلي إلى ليبيا في العام 2013 وتحديدا مدينة سرت، وألقى خطبة له في مسجد الرباط في أكتوبر 2013، طالب فيها سكان المدينة بإتمام البيعة لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، ومن ثم ظهر في مدينة الرقة في 2015، وأقام فيها صلاة العيد ثم عاد إلى ليبيا.

وعاد البنعلي مرة أخرى إلى سرت وسط ليبيا بعد مقتل الأنباري في غارة أمريكية على منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة عام 2015، وذلك بهدف تنظيم صفوف مقاتلي داعش، ووضع الترتيبات الإدارية بتفويض من البغدادي ولكن فشل ومعه يفشل كل هذا التنظيم الإرهابي والإجرامي.