أخار ليبيا24- خاص

قال المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عقيد أحمد المسماري إنه على من يعنيهم الأمر إيجاد برنامج واضح لإنقاذ الوطن والمواطن خلال 6 أشهر وإلا ستكون كلمة القوات المسلحة في الموعد.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي – أمس الأربعاء- أن القائد العام للقوات المسلحة مشير خليفة حفتر قال خلال لقاءه أعيان ومشايخ القبائل في الرجمة “إن المشاكل التي يعانيها المواطن بصفة عامة و الوضع فى ليبيا لم يعد يحتمل المزيد من المآسي و التحديات الإنسانية و الاجتماعية ولن نقبل بالمزيد من الإهانات”.

وأضاف المتحدث أن الوضع أصبح جداً خطير و وأن القوات المسلحة لن تسمح بالمزيد من الإهانات للشعب الليبي بعد اليوم و بالتالي فأنه على من يعنيهم الأمر حلحلة الوضع حتى 1 يناير 2018 وتكون هذه الفترة هي الإنذار النهائي.

و أعلن المسماي ترحيب القيادة العامة بتكليف اللبناني غسان سلامة مبعوثاً أممياً الى ليبيا آملا الإسراع فى إنجاز مهمته خلال الـ 6 أشهر القادمة ليقدم فيها ما لديه من حلول للأزمة الليبية.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن الليبيين انتظروا المبعوث السابق برناردينو ليون عام ونصف تقريبًا ومن ثم يليه مارتن كوبلر و كانت مفاوضاتهم فاشلة و لم يزيدوا الوضع إلا سوء و تشرذم و مآسي.

وأشار المتحدث العسكري الى أن المشكلة ليست بين الليبيين فيما بينهم أو مع قبائلهم أو بين مدنهم بل أنها بينهم و بين الإرهاب ممثلاً فى جماعات و تنظيمات ” الإخوان ، القاعدة ، المقاتلة ، داعش ” ، قائلاً بأن من يرغب فى حل المشكلة عليه الفصل بين الشعب و الإرهاب.